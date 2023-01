Sneu gezicht: 5 lindeboompjes als luciferhoutjes geknakt in Markelosebroek

Vanuit stal in Holten handelt deze twintiger in gewilde kruiken: ‘Ze komen vanuit China via Rotterdam naar onze boerderij’

Ze verkopen als een dolle op dit moment: XL warmwaterkruiken. Vooral in deze tijd van energiecrisis is het internationaal een geliefd product dat je kunt kopen via Bol.com en Amazon. Gemaakt in China en via de haven van Rotterdam zo bij je thuisbezorgd. En met nog één onverwacht tussenstation: een lege kalverstal in Holten. ,,Mijn broers gaan de boerderij overnemen, maar ik gebruik nu even één van de schuren.’’

