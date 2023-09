Solliciteren bij schaapherder Max (37): ‘Een beetje herder móét een baard hebben’

De dood van verzets­strij­der Jules Haeck liet Gosse uit Hengelo nooit los: ‘Geen dag ik niet aan hem heb gedacht’

Hij zorgde voor zijn graf, was kind aan huis bij zijn weduwe en beschouwde haar als zijn tweede moeder: de Franse verzetsstrijder Jules Haeck, redder van honderden mensen, domineerde het leven van Gosse Bonthuis uit Hengelo. Zaterdag is hij samen met zijn vrouw voor het eerst bij de herdenking op vliegveld Twente, de plek waar Haeck in 1944 werd gefusilleerd.