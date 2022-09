Sportclub Markelo treft veel onbekende teams in 3D en gaat voor handhaving: ‘Nacompetitie ontlopen al een behoorlijke kluif’

Na wegvallen subsidie: ‘Help Drawing Centre Diepenheim 2023 door’

DIEPENHEIM - Een flinke financiële tegenvaller voor het Drawing Centre in Diepenheim. De culturele instelling greep dit jaar naast een forse bijdrage uit het Mondriaan Fonds, een belangrijke subsidiënt voor het Drawing Centre. Het bestuur probeert nu via crowdfunding geld bijeen te krijgen om in 2023 toch nog een volwaardig zomerprogramma neer te kunnen zetten.

22 september