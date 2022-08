Sporthal De Reiger op 1 september klaar voor vluchtelingen: Hof van Twente werkt nog aan extra beveiliging

DELDEN - De gemeente Hof van Twente streeft ernaar om de opvanglocatie voor asielzoekers in de oude Sporthal de Reiger in Delden op 1 september te openen. Dat is middels een brief medegedeeld aan de omwonenden.

De opvang is in eerste instantie voor drie maanden maar het is niet ondenkbaar dat dit wordt verlengd als de nood in december nog steeds hoog is.

Of de 21 asielzoekers ook daadwerkelijk op 1 september naar Delden komen, is afhankelijk van het onderzoek naar de geschiktheid van de locatie. Het gebouw en de faciliteiten zijn namelijk al even buiten gebruik. Mocht er bijvoorbeeld legionella worden aangetroffen in de leidingen, zal dit leiden tot een vertraging van een aantal weken.

Ook wordt er nog gekeken naar de brandveiligheid en vluchtwegen van de bovenverdieping. De gemeente geeft aan dat eventuele aanpassingen niet te veel geld mogen kosten. Dit omdat het pand binnen afzienbare tijd gesloopt zal worden voor de bouw van appartementen.

Extra toezicht

Ook is de gemeente in gesprek met een beveiligingsbedrijf dat voor extra toezicht kan zorgen. Tijdens de eerste bijeenkomst lieten omwonenden weten dit op prijs te stellen. De gemeente laat weten dat het bedrijf waar mee gesproken wordt, veel ervaring heeft in de beveiliging van noodopvanglocaties. Omwonende kunnen voor suggesties en vragen verder aankloppen bij een locatiemanager. Deze wordt voorgesteld tijdens de tweede informatiebijeenkomst die gepland staat voor maandag 29 augustus (19.30 - 21.00 uur) in sporthal de Reiger.

Wie komen er precies?

Hoe de groep van 21 asielzoekers is samengesteld is nog altijd onduidelijk. Zowel gemeente als de omwonenden hebben een duidelijk voorkeur. ‘De gemeente kan en zal aangeven dat we een locatie hebben die geschikt is voor gezinnen en niet voor alleenstaande mannen vanwege de kinderrijke buurt en de aanwezigheid van een kinderdagverblijf’, zo staat in de brief.