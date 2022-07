Springruiter Greve uit Markelo doet goede zaken voor WK-equipe

Met een goed optreden tijdens de vijfsterren Nations Cup in Knokke heeft Willem Greve zijn visitekaartje afgeleverd voor het WK volgend maand in het Deense Herning. De springruiter uit Markelo was met zijn paard Grandorado TN opnieuw foutloos.

Met zijn optreden maakte Willem Greve indruk op bondscoach Jos Lansink. In Knokke deden Greve en Grandorao TN wat ze ook al deden tijdens landenwedstrijden in Rome en Rotterdam: foutloos en overtuigend springen. Daarmee vormen ze de enige combinatie van TeamNL die alle omlopen in landenwedstrijden zonder fouten aflegden.

Bondscoach Lansink maakt op 20 juli zijn ploeg voor het WK springen bekend. Er zit nu nog niemand in het team. Mens en dier moeten gezond zien te blijven.”

Lansink zag zijn springruiters in de Nations Cup na de barrage op de vierde plaats eindigen. In de tweede manche was het team met een foutloos resultaat de beste van de acht landen. „Topsport”, sprak Lansink. „Als we nulrondjes rijden zoals we in de tweede ronden deden, dan kom je hoog in het klassement.”

Hij ging verder: „Na de eerste manche dacht ik dat we van het toneel verdwenen waren, maar als we maar nulrondes rijden zoals we in de tweede ronden deden dat zit je toch weer heel dicht bij de goede teams. De tweede manche was heel positief. Alle paarden sprongen goed. Als je maar nulrondes rijdt, kan je hoog komen. Dat lukte in Rotterdam en dat was vandaag ook zo.”

Volgens Lansink is het team aan zeer goede reeks bezig: Eerste in Rotterdam, tweede in Sankt Gallen, derde in Rome en vierde in Knokke. Over de kansen op het WK is hij realistisch. „Vandaag zie je weer eens hoe dicht de topteams bij elkaar zitten. We kunnen nog beter. Mijn gevoel zegt we nog beter kunnen en moeten om mee te doen om de medailles in Herning.”

De ploeg in Knokke bestond behalve Willem Greve uit Maikel van der Vleuten (Someren) met Beauville Z, Michael Greeve (Veeningen) met Fyolieta en Marc Houtzager (Rouveen) met Sterrehof’s Dante N.O.P.