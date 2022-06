Springruiter Willem Greve uit Markelo blesseert zich daags na brons in landenwedstrijd: ‘Dit is heel zuur’

Agnes uit Markelo doet noodgedwon­gen afstand van haar winkel: ‘Ik wil de tijd die er nog is fijn invullen’

MARKELO - De reacties waren in het begin misschien wat sceptisch. Wéér een ‘cadeauwinkel’ in Markelo? Vier jaar later hebben Agnes en André Mensink van Nummer 15 Koffie Thee Kado bewezen dat het kan. Hun bijzondere concept slaat aan. Desalniettemin sluit deze bijzondere winkel in het dorpshart van Markelo eind mei de deuren. Noodgedwongen.

19 mei