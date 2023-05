Staking bij chemiebedrijf in Delden eventjes voorbij: directie doet duit in het zakje

Wa'k Zegg'n Wol Feestzan­ger Linders blijkt geen penaltykil­ler en koude douche voor zondagmor­gen­zwem­mers in Ootmarsum

Wa’k zegg’n wol. Een wekelijkse rubriek met (eigen)aardige berichten uit Noordoost-Twente. In deze aflevering: feestzanger Tom Linders blijkt als keeper geen penaltykiller in krachtmeting met Quick-kampioenen en een koude douche buiten de poort voor bezoekers van zwembad De Kuiperberg in Ootmarsum.