Starters mogen meer lenen om hun eerste huis te kunnen kopen in Hof van Twente

HOF VAN TWENTE Starters op de woningmarkt kunnen binnenkort meer lenen binnen de startersregeling van de gemeente Hof van Twente. Voorheen was dat een bedrag van maximaal 15.000 euro voor een woning zonder energiebesparende maatregelen of 19.500 euro voor een huis mét. Dat bedrag wordt nu opgehoogd naar respectievelijk 22.920 en 29.796 euro.

Dat is de opdracht van de gemeenteraad naar aanleiding van een voorstel van raadslid Mathijs Gelen van In Beweging. Hij constateert dat de huizenprijzen in korte tijd hard zijn gestegen en starters nog altijd grote moeite hebben met het kopen van een eerste huis. De starterslening kan net dat steuntje in de rug zijn om woningen toch bereikbaar te maken voor deze doelgroep.

Maar door gestegen huizenprijzen functioneert de regeling niet meer. Nu is het zo dat om voor een starterslening in aanmerking te komen, de beoogde woning niet duurder mag zijn dan 185.000 euro, of 195.000 euro als er energiebesparende maatregelen genomen worden. Gelen wil dat die bedragen worden opgehoogd, naar respectievelijk 282.680 en 297.960 euro.

Meer regelingen

Wethouder Hannie Rohaan, die wonen in haar portefeuille heeft, wil binnenkort samen met de gemeenteraad praten over ‘wonen in Hof van Twente’. Woningen voor starters komen dan ook aan de orde. „Want er zijn meer regelingen waar starters een beroep op kunnen doen, niet alleen de starterslening”, aldus de wethouder.

„Het klopt dat de starterslening niet populair is en dat het bedrag niet toereikend is. We zien dat er meer gekeken wordt naar bijvoorbeeld collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) en erfpacht om woningen financieel bereikbaar te maken. En er zijn meer regelingen, zoals KoopStart, of een doelgroepenverordening. Rijssen-Holten en Wierden hebben dat al. Daar zullen we met elkaar over van gedachten wisselen.”

Vaart houden

Rohaan constateert ook dat het starters vaak niet gemakkelijk wordt gemaakt. „Er komen veel bezwaren tegen alles wat we bouwen. We willen vaart in de bouw houden, maar worden op die manier geremd. Als we betaalbare woningen willen voor onze inwoners, moeten we het als inwoners ook samen doen.”