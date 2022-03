Starterswoningen aan De Kerkegaarden Diepenheim: ‘Hopen dat het niet hierbij blijft’

geluiden van de straat Zo denken Twentena­ren over de aangekon­dig­de versoepe­lin­gen: ‘Het heeft lang genoeg geduurd’

De samenleving gaat van het slot. Vanaf 25 februari verdwijnt de 1,5 meterregel en is het dragen van een mondkapje op de meeste plaatsen niet meer verplicht. Kan er weer worden gefeest tot diep in de nacht en is de coronapas niet meer van kracht. Kijken we er reikhalzend naar uit? Of zijn het te veel versoepelingen in één keer? Verslaggever Julia Bokdam peilt de stemming in Delden.

17 februari