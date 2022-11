Steuntje in de rug voor verenigingen in de Hof met een eigen clubhuis én hoge energierekening

De drie partijen willen dat wethouder Harry Scholten van financiën gaat inventariseren hoe groot het probleem van de stijgende energiekosten is voor verenigingen met een eigen gebouw. „We willen daarbij ook inzicht krijgen in de lopende contracten en het ‘normale’ verbruik aan energie. Is er nu voldoende geld beschikbaar of moet daar waar noodzakelijk worden ondersteund?”, stelt CDA-fractievoorzitter Arjan Zandvoort.

‘Praktische oplossing’

Wethouder Harry Scholten noemt het reserveren van dit ‘frictiebudget’, zoals het officieel heet, een ‘praktische oplossing’. „Maar over drie jaar hebben we misschien wel weer een een frictiebudget nodig, dus daar moet de raad wel over nadenken. Maar in principe kan ik me vinden in dit voorstel.”