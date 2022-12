Stoppen met de boerderij in Markelo deed m’n ouders pijn, ik zag m’n vader voor het eerst huilen

Ik zie m’n vader Wim nooit huilen. Nooit. Maar nu wel. Het is Kerstmis 2021 en hij zit met tranen in z’n ogen naar een foto te kijken. Hij houdt de foto - afgedrukt op een aluminium plaat - met twee handen stevig vast. Het betekent veel voor hem, m’n moeder Jannie, voor mij en m’n jongere broer Robert, voor onze vriendinnen Dinja en Linda. Het is een foto van het moment dat het einde betekent van meer dan 100 jaar boerenbedrijf. Het einde van een familiebedrijf. En dat doet pijn.

Als de veehandelaar het erf afdraait met zijn grote auto en veewagen, komt het besef: het melkveebedrijf is gestopt. De tranen komen. Eerst bij m’n broertje. Hij leunt op een voerhek in de stal. Daarna komen ook bij mij en de rest van de familie de tranen. Behalve bij m’n vader, die houdt zich groot. Daar staan we, als gezin, in een koeienstal die leeg is.