Stukadoor Leon Kuipers stopt tussen de klussen door even in Delden voor ‘familiebezoek’

Het aanspreken van een bezoeker op een begraafplaats brengt soms met zich mee dat men niet specifiek is gekleed voor de foto. Dat geldt zeker voor stukadoor Leon Kuipers die zijn bestelbusje parkeert om even bij de graven van zijn ouders en grootouders te kijken. „Ik kom uit Delden, maar woon in Westerhaar. Veel van mijn familie ligt hier.” Leon’s moeder Truus overleed als laatste, in 2012. „De emotie is wel een beetje weg na ruim tien jaar, maar je weet dat ze hier liggen. Hier kun je ze nog een bezoekje brengen.”

Batterijtje vervangen

Leon is alleen over, maar zijn familie is groot. Veel van zijn ooms, tantes, neven en nichten wonen nog in het dorp, dus is de zorg voor alle graven in goede handen. Wel is er nog een broer, maar die is al heel lang uit beeld.