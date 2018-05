SV Delden is niet langer het lelijke eendje

Video Auto brandt volledig uit op A1 bij Azelo, file als gevolg

20 mei BORNE - Op de snelweg A1 is nabij knooppunt Azelo zondagmiddag een auto in brand gevlogen. Het voertuig is door de vlammen compleet uitgebrand en valt niet meer te redden. De rechterrijstrook in de richting van Borne is door de brand afgesloten.