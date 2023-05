’t Geveltje in Diepenheim: Passie en herinneringen tussen blikken speelgoed en metalen borden

100 jaar Tuindorpbad Deze vrijwilli­gers houden het charmant­ste natuurzwem­bad van Twente draaiende: ‘Hoe ouder je wordt, hoe meer je dit gaat waarderen’

Zwemmen in natuurwater, midden in een woonwijk. Daarna een waterijsje eten à 20 cent. Het Tuindorpbad is 100 jaar oud en heeft aan charme niets verloren. Met dank aan de inzet van de vele vrijwilligers.