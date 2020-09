Thuiszege voor Marit Cent in Ronde van Goor, Patrick Coster wint bij de mannen

Na twee tweede plaatsen eerder in het seizoen was het nu raak voor Cent en dat in haar thuisronde, al was de start en finish naar buiten het dorp verplaatst om in het centrum van Goor geen mensenmassa op de been te brengen. “We waren op het laatst met twintig rensters weg, maar uiteindelijk liep alles samen. Dat maakt het lastiger je te plaatsen, maar het kwam toch goed. Ik was eerder dit jaar nipt geklopt door Van ’t Geloof in Honselersdijk en had het vertrouwen dat ik in een lange sprint kon winnen. Even dreigde ik ingesloten te raken, maar vanuit het wiel van Van Haaften kon ik naar de zege sprinten. Winnen is altijd leuk, maar zeker in de eigen regio. Het brengt altijd wat druk met zich mee, maar daar had ik vandaag geen last van.”

Naseizoen

Cent hoopt dit naseizoen nog een aantal koersen te rijden. “We gaan nog in Frankrijk en Belgie rijden en in Limburg staat nog een klassieker op het programma. We moeten zien of het er allemaal nog van komt, maar die zege in het korte seizoen 2020 is binnen.”

Mannen

Bij de mannen ging de zege naar Patrick Coster uit Hasselt, die vorig jaar in Enschede ook al Nederlands kampioen bij de studenten was geworden. Hij hield Bastiaan de Blom en Jelle Wolthuis achter zich. De laatste had als regionale coureur – de renner van Vlasman komt uit Hengelo – graag gewonnen net buiten Goor. “Ik had er vandaag echt de benen voor. Maar ik maakte een paar foutjes. Zo ging ik in de slotronde achter een aantal koplopers aan, terwijl ik eigenlijk had moeten bluffen In de sprint kwam ik wat ingesloten te zitten en kwam ik nog bijna ten val. Dan ben je blij dat je heelhuids op het podium mag staan – of ernaast in dit geval vanwege de maatregelen – maar ik had heel graag de goede vorm met een zege verzilverd. Er zijn niet veel wedstrijden meer en ik wil graag nog een keer winnen dit jaar Dit was een mooie kans. “

Volledig scherm Archief foto de Ronde van Goor. © Lars Smook | De Twentsche Couran