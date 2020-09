Thuiszege voor Marit Cent in Ronde van Goor

Na twee tweede plaatsen eerder in het seizoen was het nu raak voor Cent en dat in haar thuisronde, al was de start en finish naar buiten het dorp verplaatst om in het centrum van Goor geen mensenmassa op de been te brengen. “We waren op het laatst met twintig rensters weg, maar uiteindelijk liep alles samen. Dat maakt het lastiger je te plaatsen, maar het kwam toch goed. Ik was eerder dit jaar nipt geklopt door Van ’t Geloof in Honselersdijk en had het vertrouwen dat ik in een lange sprint kon winnen. Even dreigde ik ingesloten te raken, maar vanuit het wiel van Van Haaften kon ik naar de zege sprinten. Winnen is altijd leuk, maar zeker in de eigen regio. Het brengt altijd wat druk met zich mee, maar daar had ik vandaag geen last van.”