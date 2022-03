Tientallen nestkastjes Vogelwerkgroep Goor gestolen: ‘We staan voor een raadsel’

In Hof van Twente stemmen kwetsbare ouderen in het mobiele stembureau: ‘Heel wat rollators gezien’

GOOR - Stempas vergeten, of juist geen legitimatie bij. Of de kieslijst die vorige week huis aan huis is verspreid meenemen naar het stembureau, in de veronderstelling dat dat het stembiljet is. Voor sommige ouderen is stemmen best een uitdaging. In het mobiele stembureau is daar aandacht voor. „We maken heel wat mee hier.”

16 maart