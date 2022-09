Toename fietsdiefstallen treinstations Goor en Delden

Geen watertoren, maar 23 andere monumenten in de Hof ontvangen bezoekers met open armen

Dat de watertoren in Delden tijdens Open Monumentendag gesloten blijft, was voor velen een teleurstelling. Maar ook zonder deze grootste publiekstrekker, zijn er komende zaterdag en zondag in de Hof van Twente tal van monumenten te bewonderen.

7 september