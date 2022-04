Toevallig ontdekte vervuiling in Twentekanaal al jaren gaande, controle bleef uit

Dat de aanwezigheid van dioxaan door Vitens werd ontdekt is bijzonder. Vitens verrichtte weliswaar metingen, maar dat was om te kijken of het water geschikt zou kunnen zijn als drinkwater. Het drinkwaterbedrijf heeft zelf geen controlerende taak. Waterschap Vechtstromen wel, maar controles van deze overheidsinstantie bleven uit.

In 2018 verleende het waterschap een watervergunning aan Kolb, voor het lozen van water uit de zuiveringsinstallatie op een sloot langs de Molenweg in Delden. Het waterschap is ook verantwoordelijk voor het toezicht op dit ‘effluent’.

Toch was het niet Vechtstromen, maar Vitens dus dat in november 2021 verhoogde dioxaanwaarden ontdekte in water bij de Buitenhaven in Almelo. Dat is ruim elf kilometer van de plek waar dioxaan in het water terecht is gekomen.