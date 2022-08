Topslager Kastelein uit Diepenheim kende leven én dood al van jongs af aan

Als jochie van vijf jaar snijdt Gerrit vet van de pens van een geslacht dier, met een schilmesje. Dat komt thuis van pas: het is 1941 en oorlog. Hij is kind aan huis bij de buurman, slager Middendorp in Diepenveen. „Mijn broer zag daar een keer een dode koe liggen. Hij is er daarna nooit weer geweest”, vertelt hij. Gerrit voelt leven én dood, van jongs af.



Op de ulo vlot het niet. De scholier is liever bij de noaber. „Als ik thuiskwam, gooide ik meteen de tas in de hoek.”



Gerrit kan beter werken, ziet ook zijn vader. Op zijn 15de komt hij in dienst van de slager. „Ik was eigenlijk nog een kind maar werkte dag en nacht.” Sabbelen van maandagmorgen vier uur tot zaterdagavond bij elfen. „Soms was ik zo moe dat mijn moeder me in bad moest doen.”