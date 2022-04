TV-kok Pierre Wind geeft lesje motivatie op De Waerdenborch in Goor: ‘Kijk, kijk, kijk, koken is kicken’

Met foto’s Oekraïense fotografe Marta (27) exposeert in Diepenheim, opbrengst voor thuisland: 'Mijn hart huilt, ik wil iets doen’

DIEPENHEIM - Terwijl de bommen op Lviv vielen, probeerde fotografe Marta Syrko (27) in de schuilkelder onder haar huis nog werk te maken. Sinds twee weken is ze in Nederland. Eerst voor een expositie in Amsterdam. En nu staat ze met een selectie van haar werk op Kunstmoment Diepenheim. Ze staat er niet voor haar eigen carrière: de opbrengst van haar verkochte werken is geheel bestemd voor de slachtoffers in Oekraïne.

20 april