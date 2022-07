Twaalf clubs onderzoeken samen of er méér kan op De Koppel in Diepenheim

twente boven - met video Na twee jaar trekt een bonte stoet vol kleur, feest en herrie eindelijk weer door Goor

Twee jaar hebben ze er op moeten wachten in Goor, in 2019 was de laatste. Twee jaar zonder feest, om dan eindelijk in ‘het laatste volle weekend van juni’ de 147e editie van het School-en Volksfeest te kunnen vieren. Op de zondag verlaat Goor de feesttent en trekt een bonte stoet door de straten, de Grote Allegorische Optocht. “Oalders, hool de kinder an de kaante!”

