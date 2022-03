Twaalf raadsleden maken plaats voor nieuwe gezichten in de Hof; lintje voor twee fractievoorzitters

23 jaar in de raad

Zo is Gerda Bruins sinds 1999 onafgebroken raadslid geweest. Begonnen in de voormalige gemeente Markelo. En sinds 2001 in Hof van Twente. Voor haar opvolgers in de raad had Bruins een advies: „Houd je aan de hoofdzaken.”

Alice Olde Reuver of Briel begon in 1998 in de gemeenteraad van Diepenheim. Zij was daar ook wethouder en bemoeide zich vooral met de gemeentelijke herindeling. Na een onderbreking van 9 jaar betrad Olde Reuver in 2010 weer de politieke arena. Totaal is ze 15 jaar raadslid geweest, voldoende voor een lintje. „Al ben ik niet zo van de lintjes. Het is al een voorrecht om te doen en je wordt er voor betaald. Maar nu ik hier sta... is het toch best speciaal.”