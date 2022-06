Twee auto's botsen op elkaar op N347 bij Goor, politie leidt verkeer langs ongeval

Koninklij­ke onderschei­ding voor Geert Wolff, cameraman en technicus bij Hofstreek Omroep

GOOR - Hofstreek Omroep bestaat 30 jaar. Even zo lang is Geert Wolff uit Goor er al vrijwilliger. Zaterdag kreeg de technicus van het eerste uur een koninklijke onderscheiding voor al zijn inspanningen. Of, zoals burgemeester Ellen Nauta het in haar speech omschreef: „Jouw bevlogenheid, kennis en kunde en je sociale hart zijn een voorbeeld.”

19 juni