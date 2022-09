Twee gewonden door botsing tussen auto en oude Landrover in Markelo

65 jaar getrouwd Zoon Ard oefende drie keer per week met zijn band in de kelder: bij 65-jarig bruidspaar Hanna en Geje uit Markelo kon vroeger alles

MARKELO - De taart is aanleiding voor Gerrit Jan Leferink (91) te vermelden dat Markelo in lang vervlogen tijden elf ambachtelijke bakkers telde, vijf smederijen en drie echte slagers. ,,Nu haal je alles in de supermarkt.” Hij en zijn Hanna zijn 65 jaar getrouwd.

