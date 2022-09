Twente Cup in Delden in de sfeer van Military Boekelo

Norman Smit uit Hengevelde wil z’n oldtimers in perfecte staat, maar dat wordt steeds lastiger

HENGEVELDE - Zijn klassieke auto’s straks alleen nog in musea te zien? Dat is het doembeeld van liefhebbers van oldtimers. Want goede monteurs en restaurateurs worden zeldzaam. En het verbod per 2035 op de verkoop van benzineauto’s maakt het er ook niet beter op. Liefhebber Norman Smit uit Hengevelde maakt zich echt zorgen. „Een Van Gogh repareer je ook niet met latex.”

18 augustus