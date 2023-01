Twentse architecten presenteren plannen voor het platteland: ‘De toekomst is al begonnen’

met video 85 jaar trouw lidmaat­schap van de FNV: deze krasse Deventerse van 96 jaar heeft dit record te pakken

Ze is het langstzittende lid van de vakbond FNV in Nederland. De 96-jarige Betsy Wiggemans-Preusterink uit Deventer. Een krasse tante die na het overlijden van haar man in 1988 zijn lidmaatschap door liet lopen. Met als gevolg dat ze de voorzitter van de grootste vakbond van Nederland, Tuur Elzinga, op bezoek kreeg, die haar uitgebreid bedankte voor haar trouwe lidmaatschap.

26 januari