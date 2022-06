Twentse fans teleurgesteld door afgelasting Rolling Stones: ‘Liepen mensen met tranen in de ogen’

Maar het was dus echt zo. „Er liepen mensen met tranen in de ogen”, zegt Bert. Ongeloof en teleurstelling streden om voorrang. „Ik heb ze al acht of negen keer gezien. De eerste keer in 1982 in Rotterdam.” Zijn dochters van 22 en 24 waren deze keer mee. „We keken er zo naar uit. De jongste was er in de laatste keer in Arnhem ook bij. Ik hoop wel dat het nog lukt om een nieuw concert te plannen. Mick is toch 78. En dan corona…”