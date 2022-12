Twentse Karin (50) is professioneel wensenvervuller: ‘Weduwe wilde boven eigen huis vliegen’

Het is bijna vijf jaar geleden dat WISH3 als bedrijf is opgericht, maar het idee hiervoor bracht Karin Freriksen jaren daarvoor al in de praktijk. Toen was ze nog werkzaam bij BTK Zorg, als communicatieadviseur. „We hadden zeven wensbomen laten maken voor op de zeven kantoren van BTK”, vertelt ze. „De bomen waren gemaakt door cliënten van de LosserHof in Losser, waar mensen met een beperking wonen. Personeel, maar ook cliënten van BTK mochten er wensen inhangen, de mooiste werden vervuld.”

Een grote knuffel voor in het ziekenhuis

„Een wens die toen veel indruk op me heeft gemaakt is die van een jongetje dat veel in het ziekenhuis lag. Hij wenste een grote knuffel die met hem mee kon gaan als hij weer moest. Dat was eenvoudig geregeld: een kerstman is een grote knuffelbeer bij hem thuis gaan afleveren. Maar dat niet alleen. Via de Stichting Beautiful Ballooning heb ik een vaart in een luchtballon kunnen regelen voor hem en zijn ouders. Ik voelde me net Wendy van Dijk toen ik die boodschap over mocht brengen. Nog niet wetende dat dit later mijn bedrijf zou worden.”