Twentse melkveehouder gaat voor het inzaaien van graan, vanwege de oorlog: ‘Maar dit is echt nog maar een probeersel’

In een jaar tijd 700 meldingen van verwarde mensen in Hengelo; ‘Eigenlijk is dit geen politie­werk’, vindt chef Hester Scholten

HENGELO - De politie heeft zorgen over de toename van het aantal meldingen van verwarde personen. Opvang van deze mensen is niet in eerste instantie een politietaak. „Maar je hebt er wel mee te maken en we zijn er veel tijd aan kwijt”, zegt politiechef Hester Scholten.

12 maart