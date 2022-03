Twentse politici kritisch op ‘dreigende en dwingende’ windmolenbrief: ‘Waardeloos hoe dit gaat’

In de brief schrijft het provinciebestuur dat gemeenten in de doelstellingen voor het opwekken van duurzame energie ver achterblijven. En dat baart zorgen. Voor 2030 moet, zo is de afspraak, in Overijssel in totaal 3,3 terawattuur worden opgewekt: veertig procent uit zon, zestig procent uit wind. Daar komt de provincie nu bij lange na niet aan. Windmolens leveren in Overijssel slechts 0,2 tWh op.