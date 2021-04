Twentse springruiters geven inkijkje in hun leven: naast topsporter ook topondernemer

Haaksberg­se hovenier met groen schoolpro­ject in Goor op televisie

1 april HAAKSBERGEN – Hovenier Henk van Veen uit Haaksbergen is zaterdag te zien in het tv-programma How it’s done om 16.30 uur op RTL-Z. Hij geeft uitleg over een bijzonder groenproject op een basisschool in Goor.