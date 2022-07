Twentse VVD-politica moest eind 2020 weg, nu keert ze weer terug: ‘Soms moet je de geschiedenis vergeten’

ONS DNA Uitster­vend beroep? Steeds minder grafdel­vers in Twente: ‘Makkelijk werk is het niet, nee’

Uitstervend beroep is net te veel cliché. Al zijn er steeds minder grafdelvers, dat wel. Ze zijn minder nodig. In Twente wordt steeds meer gecremeerd. Een nieuw graf is een zeldzaamheid aan het worden.

9 juli