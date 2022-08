Twentse wijnboeren haken plots af voor wijnfeest Ootmarsum: ‘We moesten te veel water bij de wijn doen’

MET VIDEO Brandende hooibalen bij Bathmen en Markelo: mogelijk ook asbesthou­dend materiaal gevonden

MARKELO - Het was een relatief kalme nacht en start van de dag als het gaat om boerenprotesten. Alleen in Bathmen en Markelo moest de brandweer rond een uur of drie uitrukken voor een paar brandende hooibalen in de buurt van de A1. Het lijkt erop dat op beide locaties ook asbesthoudend materiaal is gedumpt. Dit is niet in brand gestoken.

29 juli