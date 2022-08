Twickel voelt zich gepasseerd bij grondruil in Lattrop en daagt provincie voor de rechter; ‘natuur in gevaar’

Twickel heeft ook oren naar het betreffende perceel dat ligt tussen gronden die de stichting al in bezit heeft in de gemeente Dinkelland. Dinsdag diende hierover een kort geding. Onzorgvuldig, in strijd met het gelijkheidsbeginsel, slecht gemotiveerd, willekeur en mogelijk staatssteun. De provincie Overijssel krijgt er in de Zwolse rechtbank flink van langs. Aanleiding vormt een verkoop door de provincie via grondruil in verband met het project Natura 2000 Bergvennen en Brecklenkampse Veld.