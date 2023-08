Boeren massaal naar de rechter vanwege nog meer te beschermen planten en dieren: ‘Waarom maken ze het ons nóg moeilijker?’

Boeren hebben massaal bezwaar gemaakt tegen de aanwijzing van nog meer te beschermen planten en dieren in kwetsbare natuurgebieden. Woensdag dienen bij de rechtbank in Zwolle de eerste zeven van in totaal zo’n duizend door boeren aangespannen zaken. „Waarom moet de overheid het ons nóg moeilijker maken”, zegt boerin Truus Mollink uit Tilligte.