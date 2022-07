Uitstervend beroep? Steeds minder grafdelvers in Twente: ‘Makkelijk werk is het niet, nee’

met video Op deze plaatsen in Twente dumpte de politie vaten met ‘drugsafval’: Vielen ze op en werd het gemeld?

ENSCHEDE - In het rustige buitengebied van Hellendoorn staat een kleine aanhanger dagenlang moederziel alleen tussen het groen. De vracht onder het blauwe zeil bestaat uit witte vaten en blauwe jerrycans. Stickers met doodshoofden waarschuwen voor gevaarlijke stoffen. Dit is een dumping van drugsafval. Of, daar moet het op lijken.

24 juni