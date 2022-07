Van dressuurhekjes naar springbulten: Bentelo maakt zich op voor Internationaal Motorspektakel

met videoBENTELO - Vanuit de lucht zijn de sporen die de paarden afgelopen twee weekenden hebben achtergelaten nog duidelijk te zien. Toch heeft het terrein aan de Slaghekkenweg in een week een complete make-over gekregen. Weg met de dressuurhekjes, hallo springbulten! Bentelo is klaar voor het internationaal motorspektakel.

MX Bentelo is het laatste onderdeel uit het drie weekenden durende Zomerspektakel in Bentelo. De eerste twee weekenden stonden in het teken van de paardensport. Hier werden de Regiokampioenschappen voor zowel ponyruiters als paarden verreden waarbij tickets voor de Nederlandse Kampioenschappen te vergeven waren.

Baantest

Het laatste weekend staat echter in het teken van de motorcross. Het is alweer de 21e keer dat het Internationale Motorspektakel gehouden wordt. Dit jaar op een heel nieuwe baan waarvoor het hele terrein op de kop is gezet. Die baan is vast getest, het resultaat is te zien in de video onderaan dit artikel.

Programma

Zaterdag wordt ‘s ochtends begonnen met de motorcross voor de jeugd van 5 tot en met 14 jaar. Vanaf 16.00 uur komen de volwassenen aan de start in de klassen brommers, 125cc, 250cc, 500cc, de Superklasse en de quads. De cross wordt afgesloten met een show onder kunstlicht.

Afterparty

Er is ook een afterparty. In de gezellig ingerichte safaritent draait een dj en kan uitgebreid worden nagepraat over drie weekend paarden- en motorsport in Bentelo.

Meer informatie over het deelnemersveld via mxbentelo.nl. De entree bedraagt 7 euro.