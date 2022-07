Van heinde en verre in een roze wolk bij Wibi in de tuin in Diepenheim: ‘Het is een virtuoos’

De klapstoelen staan gerangschikt onder het enorme bladerdak van een oeroude rode beuk, pal voor de veranda met de vleugel. Een stevig, strak gespannen canvas doek zorgt voor extra beschutting. De zonnehoedjes blijken overbodig, de vestjes niet. Het weer is echter geen factor als het gaat om Wibi bezoeken.

Volledig scherm Voor de bezoekers is het een hele belevenis, in klein gezelschap in de tuin een concert bijwonen van pianovirtuoos Wibi Soerjadi. © Emiel Muijderman

Met volle teugen

Brenda de Graaf is al drie, vier maanden in het bezit van kaarten. Eerder woonde ze al twee huiskamerconcerten bij, dit keer koppelt ze en tuinconcert aan een kort verblijf in het fraaie Twente. Zorgen over het weer waren er niet: „We hebben de paraplu nog en iets warms... Maar het is tenslotte juli, toch?”

Brenda en haar man komen helemaal uit Breukelen om te genieten van het spel van Wibi. „Hij is natuurlijk een virtuoos”, verklaart ze haar enthousiasme. Ook Karin van Buren komt van ver om het tuinconcert bij te wonen, uit Gouda. Ze geniet met volle teugen van haar omgeving: „Dit is natuurlijk fantástisch”, constateert ze met een snelle blik om zich heen. A touch of pink’ is het kledingadvies voor de gasten van dit tuinconcert van Wibi Soerjadi en de meeste bezoekers hebben daar gehoor aan gegeven.

Volledig scherm A touch of pink is het kledingadvies voor de gasten van het tuinconcert van Wibi Soerjadi. De gastheer zelf is vrijwel geheel in roze gestoken. © Emiel Muijderman

Wanneer de gastheer op de veranda verschijnt, wordt het muisstil in de tuin. In roze pak gestoken neemt hij plaats achter de vleugel en begint met een Avé Maria: „Het lievelingsstuk van mijn moeder. Daar open ik elk concert mee om haar mee te eren”, laat hij even later weten. En met de jeugdherinnering neemt hij zijn publiek mee op reis langs zijn muzikale leven.

Veel hoogtepunten, een groot dieptepunt

Hij vertelt over zijn eerste optreden als elfjarige in Rotterdam waar hij Mozarts Turkse Mars speelde, over het Prinses Christina Concours, waarna hij met het residentie-orkest werk van zijn lievelingscomponist Chopin mocht spelen. Ravel komt voorbij, de componist waar zijn mentor op het conservatorium groot liefhebber van was, het internationale Franz Liszt-concours, Carnaval van Robert Schumann, Wibi's optreden in Carnegie Hall in New York en tot slot Rachmaninov met het London Philharmonic Orchestra.

Volledig scherm Roze bloemen, roze geblokte overhemden, roze sjaaltjes en roze ballonnen bij het tuinconcert van Wibi Soerjadi. © Emiel Muijderman

Naast al die hoogtepunten, was er ook dat enorme dieptepunt, toen hij zijn gehoor kwijt was en niet kon optreden. Het zou een jaar lang duren, tijd die Soerjadi gebruikte om te componeren: Amor & Psyche. Daarmee besluit hij het gedeelte voor de pauze. Daarna volgen fragmenten uit zijn theatertour Wibi at the Movies.

Karin Van Buren is onder de indruk: „Jaaa, práchtig. Vooral het eerste nummer. Mijn dochter is zangeres, zij zingt het ook zo mooi. Vorig jaar heeft ze het op de begrafenis van mijn moeder gezongen. Dat raakt je wel...”