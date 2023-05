Van pubquiz tot hossen in de feesttent: het weekend voor Hemelvaart is het feest in Markvelde

Dioxaanlo­zin­gen op Twenteka­naal: drinkwater­be­drijf Vitens wil maatrege­len tegen veroorza­ker Kolb

Voor Vitens is de maat vol. Nu er in maart opnieuw kanaallozingen door het Deldense chemieconcern Kolb zijn ontdekt, vraagt het drinkwaterbedrijf verantwoordelijke instanties om in te grijpen. „Deze verontreinigingen moeten in het belang van drinkwater worden voorkomen”, stelt Vitens. Het kankerverwekkende dioxaan is namelijk niet restloos uit water te filteren.