Veevoederfabriek ABZ mag uitbreiden. Maar verhuizen uit Markelo is nog steeds het doel, bezweert wethouder

De nieuwe laadstraat wordt zes meter langer dan de huidige en gaat 26 meter de hoogte in. En stelt het bedrijf in staat om vrachtwagens stiller en efficiënter te laden. Vrachtwagens hoeven straks niet meer te keren op de Goorseweg, hetgeen de verkeersveiligheid ten goede komt, zo staat in het voorstel.

Het plan stuitte aanvankelijk op veel weerstand, bij de oppositiepartijen in de gemeenteraad. Want, zo was de gedachte, medewerking verlenen aan het plan betekent ook dat het bedrijf gefaciliteerd wordt om langer in het centrum van Markelo te blijven. Terwijl inwoners van Markelo de fabriek vanwege geuroverlast en de vele bewegingen van vrachtverkeer liever zien gaan dan komen. Modernisering zou de o zo gewenste verhuizing alleen maar bemoeilijken en duurder maken. Ook de Dorpsraad Markelo verzette zich aanvankelijk met hand en tand tegen het plan.

Maar na gesprekken met ABZ zijn de plooien gladgestreken. In die gesprekken heeft directeur van ABZ Marcel Roordink nogmaals betoogd bereid te zijn om te verhuizen uit Markelo. Bovendien is de nieuwe laadstraat demontabel en verhuist die mee, mocht dat aan de orde zijn.

„En anderzijds heeft hij de noodzaak voor de uitbreiding duidelijk gemaakt. Inmiddels is ook Dorpsraad Markelo om. Daarmee zijn de belangrijkste argumenten om tegen te zijn, voor ons van tafel”, vat Frank Stevens, fractievoorzitter van In Beweging het samen. Ook D66 en PvdA, aanvankelijk tegen, stemden nu in met de benodigde bestemmingsplanwijziging.

50.000 euro ligt vast klaar voor de verhuizing

Dat wordt nog eens bekrachtigd door Wethouder Meulenkamp, die bezweert dat met deze uitbreiding de verhuizing van ABZ nog steeds aan de orde is. Sterker nog, hij wil vast 50.000 euro reserveren om voorbereidingskosten voor verhuizing van de veevoederfabriek te kunnen financieren. „We doen dit alleen omdat het op deze manier veiliger wordt in Markelo”, aldus de wethouder.

Eerder zei Meulenkamp dat alle pijlen erop zijn gericht om de verplaatsing van ABZ op de provinciale agenda te krijgen. Een uitgelezen moment daarvoor zijn de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar. „We moeten ABZ in ieder verkiezingsprogramma zien te krijgen”, zei de wethouder eerder. In voorbereiding daarop ontvangt hij samen met Dorpsraad Markelo volgende week alvast een delegatie van de Provincie Overijssel, commissie water en ruimte, die de situatie ter plekke komt bekijken.

Een stem tegen

De uitbreiding kreeg met al die toezeggingen bijna een raadsbrede steun. Alleen Herman Kalter, fractievoorzitter van de SP en tevens Statenlid blijft tegen het plan. „Wij geven de strijd niet op en geven geen toestemming voor al dan niet verplaatsbare investeringen.”

Onlangs stelde Kalter schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten over de situatie in Markelo over de uitbreiding. Zo wilde hij van gedeputeerde Staten weten of er mogelijkheden bestaan om de investering tegen te houden. GS verwijst in de beantwoording echter naar de gemeente als bevoegd gezag voor het bestemmingsplan en de vergunningverlening.