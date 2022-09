Verblijf asielzoekers in Delden verlengd tot 1 maart 2023: Ruimte voor 2 extra gezinnen

Verlengen opvangperiode

Tijdens de derde informatiebijeenkomst voor omwonenden op woensdagavond, liet burgemeester Ellen Nauta weten meerdere reden te hebben voor het verlengen van het verblijf van de asielzoekers in Delden. Door het verblijf nu al te verlengen komt er ten eerste duidelijkheid voor de buurtbewoners en de asielzoekers zelf. Daarnaast is de crisissituatie nog niet voorbij en hebben de mensen die nu in Delden zitten ook na 1 januari opvang nodig. Tot slot is 1 maart de datum waarop de gemeente met zekerheid kan zeggen dat de asiellocatie geen invloed heeft op de plannen voor nieuwbouw aan de Reigerstraat. Mocht door procedures tegen de bouwplannen vertraging in het proces optreden, kan het verblijf in een later stadium nogmaals verlengd worden.