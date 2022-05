Verdachte man (59) en vrouw (33) ondergronds drugslab Ambt Delden langer in voorarrest

‘Ingenieus drugslab’ op Landgoed Twickel was geheel onder­gronds

Het drugslab dat de politie deze week aantrof in een boerderij op Landgoed Twickel was geheel ondergronds. De politie Oost-Nederland spreekt van een ‘ingenieus drugslab’. Het lab was niet meer in werking. Er zijn geen aanhoudingen verricht, het onderzoek loopt nog.

3 februari