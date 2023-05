Verharding, drugslabs en cybercriminaliteit: Hof van Twente verdubbelt aantal handhavers

Na neersteken Freddy in oude dorpshuis Glanerbrug dreigt tbs voor verdachte huurder Salvatore M. (55)

Wat officier van justitie Arun Reah betreft is er geen enkele twijfel wie verantwoordelijk is voor de bijna dodelijke steekpartij in het voormalige dorpshuis in Glanerbrug afgelopen zomer. Het kan er maar één zijn: Salvatore M. (55). De in Almelo geboren M. zou daarom veroordeeld moeten worden tot 4,5 jaar cel en tbs met dwangverpleging.