Vernieuwd Hemelvaartsfeest Delden doorstaat vuurdoop: ‘Verlengde braderie is blijvertje’

Verdachte man (59) en vrouw (33) onder­gronds drugslab Ambt Delden langer in voorarrest

De man (59) en vrouw (33) die verdacht worden van betrokkenheid bij het ondergrondse drugslab in Ambt Delden blijven 14 dagen in voorarrest. Dat besloot de rechter-commissaris van de rechtbank in Almelo gisteren.

14 mei