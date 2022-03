Vervuiling Twentekanaal al maanden bekend bij overheidsinstanties

Wat moet de IJssel met vuil Twents water?

Zoveel vragen. Niet omdat collega Leo van Raaij het niet helder heeft opgeschreven. Integendeel, hij verdient zo langzamerhand een eredoctoraat in de Aardwetenschappen, faculteit Twente en andere Vechtstromen. Maar hoe ruim je in vredesnaam voorgoed een giftig goedje op dat in het Twentekanaal is beland en oplost in water?

22 maart