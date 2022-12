Vier keer de Overijsselse Vrijwilligersprijs voor vrijwilligers in Hof van Twente die er echt toe doen

GOOR/ZWOLLE - Waardering voor de vrijwilligers van Stichting Stolpersteine route Goor, Stichting Franje Markelo, De Reggetuin in Goor en Museumboerderij Wendezoele in Ambt Delden. Zij kregen de Overijsselse Vrijwilligersprijs uitgereikt.

De Overijsselse vrijwilligersprijs is een blijk van waardering voor honderd vrijwilligers in Overijssel, die zich op allerlei manieren inzetten voor mens en omgeving. In Hof van Twente werden de prijzen uitgereikt door Statenlid Annemieke Wissink en Belinda Wessels van Salut.

Stichting Stolpersteine route Goor

In Goor liggen sinds 2013 zestien stolpersteine, ter nagedachtenis van Goorse Joden die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. De vrijwilligers van de Stichting Stolpersteine heeft daarop alle informatie verzameld over deze inwoners en verzameld in een boek. Ook verzorgen zij wandelingen langs hun voormalige woonadressen, is er een lespakket voor scholen ontwikkeld en hebben zij in 2021 een podcast opgenomen om nog meer mensen te bereiken met het verhaal dat nooit verloren mag gaan.

Stichting Franje Markelo

Stichting Franje is een organisatie die verschillende activiteiten aanbiedt aan senioren die eenzaamheid ervaren. Dankzij vrijwilligers kunnen zij even ontsnappen uit hun geïsoleerde somere bestaan en krijgt hun leven weer franje. De bijeenkomsten, ‘Kruispunten’, zijn voor velen vaste prik in de week.

Museumboerderij Wendezoele

Museumboerderij Wendezoele op Erve Brincate in Ambt Delden wordt helemaal gerund door vrijwilligers, ruim 75 mensen. Zij zorgen ervoor dat de boerengeschiedenis van de streek, tezamen met de oude ambachten, bewaard blijven voor de nieuwe generaties.

Overigens kan het niet op voor de vrijwilligers van De Wendezoele, zij maken ook kans op de Erfgoedvrijwilligersprijs, die donderdag 1 december wordt uitgereikt.

De Reggetuin in Goor

In elke gemeente wordt ook een ‘groene’ vrijwilligersprijs uitgereikt. In Hof van Twente is die voor de Reggetuin. Duurzaamheid, groen, samen, verbinen, inclusiviteit en biodiversiteit zijn de steekwoorden waar alle vrijwilligers op hun eigen manier en met hun eigen talent samen komen in de Reggetuin. Een plek waar mensen graag verblijven in een groene, biodiverse omgeving.

Volledig scherm De oorkonde die de vrijwilligers hebben gekregen voor werk dat van ‘onschatbare waarde’ is voor de samenleving. © Merel Bakhuizen/Stimuland