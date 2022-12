Vinding uit Goor uitkomst voor jonge diabetespatiënten

Nieuwsupdate Hengelo gaat tachtig meter de lucht in, Borne tilt een boomhut over twee woningen heen en Delden maakt van een platgetrap­te kikker kunst

HENGELO/BORNE/DELDEN - Hengelo wil groeien. In de breedte naar 100.000+. In de hoogte naar 80 meter. Al is niet iedereen overtuigd van nut en noodzaak. Borne houdt oog voor het kleine en haalt in no time geld bij elkaar zodat twee broers hun boomhut kunnen houden. Delden maakt kunst van wat een alsmaar uitdijende wereldbevolking op straat gooit. Drie verhalen uit deze week over steden, dorpen en hun groeistuipen.

3 december