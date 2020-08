Voetbalvereniging Rood Zwart uit Delden schort alle activiteiten op na positieve coronatest

bermmonumenten Sanne en Daphne kunnen blind naar de plek rijden waar hun broers overleden: ‘Daar zijn we één met hem’

11 augustus AMBT DELDEN - Waar ze naartoe wilden, weet niemand. Wellicht naar Dieka van de Kruusweg in Markelo. Maar wat hun bestemming ook was; Jurgen Bax (22) en Stef Klein Willink (23) kwamen er nooit aan. Want op de Rijssenseweg in Ambt Delden verongelukten de twee Almeloërs met hun auto in de nacht van 28 op 29 januari 2017. Niemand heeft gezien wat er gebeurde.