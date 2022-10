Volt helpt fans Omtzigt uit de droom, maar doet in Overijssel mee aan de provinciale verkiezing

MET VIDEO Met zijn kostbaar­ste bezit naast hem gaat Ger niet ‘volle patat’ in zijn thuisrally: ‘Moeten allebei uitstappen met een grote smile’

AMBT DELDEN Uitrijden was belangrijker dan winnen. Als dat ooit voor Ger Haverkate gold, dan was dat wel dit weekend bij de Twente Rally. Niet omdat z’n thuisrally de 100ste was waaraan hij meedeed. Wel omdat dochter Melinn op de stoel van de navigator zat. „Onwijs vet.”

16 oktober